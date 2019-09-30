Как быть, если потеряли талон к электронному больничному

Вам оформили электронный листок нетрудоспособности, но вы потеряли (помяли, испортили) талон к нему? Что делать? Куда бежать?

ФСС отвечает — не паниковать и не расстраиваться.

Талон несет только информативную нагрузку — в нем указан номер вашего электронного больничного, который необходимо сообщить своему работодателю. При этом сам талон не является юридически значимым документом, на основании которого работнику начислят и выплатят пособие.

Всю информацию необходимую для назначения и выплаты пособия бухгалтер возьмет непосредственно из самого электронного листка нетрудоспособности после его загрузки из информационной системы Фонда по его уникальному номеру.

При отсутствии талона всю информацию по своему электронному больничному (в том числе его номер) вы можете получить, используя сервис ФСС – «Личный кабинет застрахованного», расположенного по адресу http://cabinets.fss.ru.

Здесь можно не только увидеть свой электронный больничный, но и распечатать его, а также отслеживать онлайн, как идет начисление пособия по болезни, или узнать его сумму, кроме того сервис подскажет сколько дней в текущем календарном году вы находились на больничном и многое другое.