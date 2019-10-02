Как жидкое мыло может подставить работодателя

Работодатель, соблюдая нормы охраны труда, выдает сотрудникам мыло. Однако в трудовых договорах речь идет о твердом куске мыла, а сотрудникам выдают жидкое мыло во флаконах.
Работников такое положение дел не устраивает. Они привыкли к кусковому мылу, и жидкое им неудобно.
Возмущенные сотрудники обратились на портал Роструда «Онлайнинспекция.рф» за разъяснениями.
Там пояснили, что если в трудовом договоре указано предоставление работникам именно твердого туалетного мыла, то работодатель должен выдавать работникам данный вид мыла.
Изменение условий трудового договора производится по соглашению с работником.
Таким образом, негодование сотрудников оправданно.
Напомним, бухгалтерам и прочим офисным сотрудникам выдавать мыло не требуется. К такому выводу пришел Минтруд в письме № 15-2/ООГ-1752 от 06.05.2016.
При этом работодатель обязан обеспечивать бытовые нужды всех работников организации и оборудовать санитарно-бытовые помещения всем необходимым (в том числе, мылом).
А ваш работодатель обеспечивает вас мылом? Жидким или твердым?
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