Как жидкое мыло может подставить работодателя

Работодатель, соблюдая нормы охраны труда, выдает сотрудникам мыло. Однако в трудовых договорах речь идет о твердом куске мыла, а сотрудникам выдают жидкое мыло во флаконах.

Работников такое положение дел не устраивает. Они привыкли к кусковому мылу, и жидкое им неудобно.

Возмущенные сотрудники обратились на портал Роструда «Онлайнинспекция.рф» за разъяснениями.

Там пояснили, что если в трудовом договоре указано предоставление работникам именно твердого туалетного мыла, то работодатель должен выдавать работникам данный вид мыла.

Изменение условий трудового договора производится по соглашению с работником.

Таким образом, негодование сотрудников оправданно.

Напомним, бухгалтерам и прочим офисным сотрудникам выдавать мыло не требуется. К такому выводу пришел Минтруд в письме № 15-2/ООГ-1752 от 06.05.2016.

При этом работодатель обязан обеспечивать бытовые нужды всех работников организации и оборудовать санитарно-бытовые помещения всем необходимым (в том числе, мылом).

А ваш работодатель обеспечивает вас мылом? Жидким или твердым?