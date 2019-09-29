В Налоговый кодекс ввели новый акциз

Владимир Путин подписал закон с поправками в Налоговый кодекс РФ, согласно которым многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака являются подакцизными товарами. Закон заработает с 1 января 2020 года.

Сейчас подакцизными товарами считаются лишь одноразовые электронные устройства.

Ставка акциза на электронные средства доставки никотина и устройства для нагревания табака составит 50 рублей за штуку. В 2021 году акциз на них вырастет до 52 рублей за штуку, а еще через год — до 54 рублей. В свою очередь ставка акциза на жидкости для электронных систем в 2020 году составит 13 рублей за миллилитр, в 2021 году — 14 рублей, в 2022 году — 15 рублей, передает «РИА Новости».

Акциз на табак, предназначенный для потребления путем нагревания, в 2020 году составит 6,04 тыс. рублей за кг, в 2021 году — 6282 рублей, в 2022 году — 6534 рублей.