Принят закон с масштабными поправками в НК

Жил-был на свете Антон Городецкий, Бросила жена, он грустил не по-детски. Пришёл к колдунье: ...
По налогам то выгоднее.. но если какой-нибудь контрагент накосячит с НДС (даже если ИП добросовес...
Эээ.... Вы книгу учета у ИП на ОСНО видели? Врагу не пожелаешь ;)...
Курите сигареты с катализатором, ЕВРО 5
Мы сейчас эту новость пообсуждали, проговорили. Поняли, что новые сотрудники будут очень удивлены...
ИП намного выгоднее чем ООО, ответственность по КоАП меньше, по УК срок давности 2 года для ООО 3...
Другая есть, но кто-то выбрал эту.
"Не надо обабщивать!"Я тот самый бывший курильщик, к табачному дыму отношусь равнодушно. ...
Я еще в 90-ых слышал, что бывших налоговиков и ментов стараются не брать на работу даже на госуда...
Все эти бумажные документы типа - СНИЛС, ИНН, водительское, трудовая книжка и т.д. в цифровую эпо...
Да вот в выходные выяснилось, что в результате и не запретили )) МЧС разъяснило по новой....
Ваши идеалистические представления о стояках можно отнести разве что к новостройкам. В старых дом...
Туров как всегда лепит что непопадя. Проект есть и давно. Мы о нем еще в августе писали https://w...
В статье не полностью и с явным непониманием описаны мошеннические схемы с сим-картами.Когда опер...
Да элементарно. Макаров всунет изменение ГК в поправку ко второму чтению какого-нибудь закона об ...
Статья 861. Наличные и безналичные расчеты1. Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществл...
Да ничего в перевозках не поменялось, камазы умерли своей смертью, т.к. их тупо не выгодно ремонт...
Да как же вы не верите? Вам вон и аватарку Путина поставили, и фамилию с намеком на нехорошее, и ...
Пусть сначала такой закон примут. Сейчас это не более чем страшилка от Турова для привлечения к с...
Интересно как ЦБ увяжет это с ГК?
Так надо сначала узнать точно - это так или нет?И вопрос, конечно - как ЦБ собирается это контрол...
во-первых не только ИФНС, а всех государственных служащих. во-вторых да, официальным письмом с ув...
Вот прямо таки должен? В заявлении на прием нельзя написать СНИЛС?...
Терминал стоит столько сколько и хороший смартфон. Но:на треминал курьер не ставит левые приложен...
Налоговая по-прежнему всегда права. Собственно, оснований для того, чтобы не принять отчетность, ...
Это утверждение слишком обобщающее и не соответствует действительности. Например, меня очень разд...
не переживайте, сейчас можно по паспортным данным оформить, даже без копии паспорта. а без паспо...
большинство этих номеров покупается на левые паспорта и являются одноразовыми. так что предложенн...
А хто такой ЦБ и какое право он имеет указывать мне как вести дела? Шел бы он лесом! Или у него е...
Абсурд какой-то и бессмыслица. Зачем это надо было сотруднице? Зачем доводить до заведомо проигры...
За такой срок страны и империи исчезают, а он призывает к долгосрочному накопительству. Тем более...
по стояку на улицу. над крышей дома моего.... как говорится...
В-первых, это зависит от типа вытяжки. в циркуляционных, например, ничего никуда не идет, а очища...
Терминалы не нужны - бесполезная вещь! Я за приложение - просто и удобно...