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Принят закон с масштабными поправками в НК

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон № 325-ФЗ от 29.09.2019 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

144-страничный закон содержит множество поправок.

Ознакомиться с обзором поправок можно в нашем материале «Внимание! Очень-очень много поправок в НК: обзор принятого закона».

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