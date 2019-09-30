Какие налоговики самые бескультурные

Делаем вывод, что в официально — питерские. На самом деле критерии такие, что обвинять можно всех.

УФНС России по Санкт-Петербургу припугнула подчиненных за внешний вид и манеры поведения. Местные инспекторы регулярно нарушают принципы профессиональной служебной этики, которые между прочим утверждены приказом ФНС от 11.04.2011 № ММВ-7-4/260.

Они трещат по телефону на личные темы, раздувают обеденные перерывы, злоупотребляют паузами для курения. Оказывается, в день на перекур инспекторам выделяют только два отрезка по 15 минут. А они курят чаще.

Плюс этот кошмарный внешний вид. Инспекторы носят на работу джинсы и спортивную одежду. Хотя служебную форму люди сколько не требуют, им не выдают. Ниже вы найдете отрывок письма, в котором инспекторов предупреждают: еще раз и урежем премию.