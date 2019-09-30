Что обсуждают простые налоговики в секретном чате: мы туда проникли и сделали 1000 скринов

Вскоре ФНС может запретить своим работникам общаться в интернете. Мы боимся, что канут в лету чатики налоговиков, которые мы отыскали в Телеграмме.

А ведь это прекрасный способ приблизиться к пониманию сути русского налогового инспектора. Мы прошерстили всю переписку с января 2019 года, чтобы понять, что волнует рядового инспектора, чего он ждет и что думает о системе.

Они продают наши данные, гоняют чаи, пишут стихи и совсем-совсем не флиртуют друг с другом.

За несколько дней до нового года

Хорошая была программа. «Я даже не знаю, как отчетность собирать. Что-то в АИС, что-то в ЭОД, а что-то в табличке».

Мы тоже еще не знаем, какие сложности всеееееем принесет переход ФНС на новую программу.

Январь

Самозанятые. Уже известно, что работодатели переводят людей на 4 процента, чтобы избежать зарплатных налогов и взносов. Но у инспекторов это не вызывает никакого интереса. Гораздо приятнее обсудить зарплату.

Мусолят, что платят мало. В Москве, конечно, получают больше всех, но перспективы устроиться на хорошее место нулевые, все занято блатняком.

Хороший вариант – консультировать предпринимателей на стороне. Но расклад дел тут хорошо понимают.

Потом куча вопросов по работе в АИС «Налог-3». Среди дебрей кто-то пульнул письмо ФНС о том, что налоговики не обязаны консультировать налогоплательщиков. Это всех очень радует, потому что бухгалтеры частенько матерятся и открывают двери кабинетов с ноги.

Потом снова: как сделать запрос в банк? Кто пояснит с миграцией? У кого-то работает АИС? Кто-нибудь понял, как сконвертировались декларации? Как сформировать сводные справки? Как сделать акт и решение? Где посмотреть, кого штрафовать за среднесписочную?

АИС не работает!

АИС висит!

Февраль

Работа службы встала. Пока новая программа не дает налоговикам возможность работать, люди выражают себя в творчестве.

Еще и проблема в личных кабинетах ИП. Но тема тухлая, всем плевать, хуже, что АИС «еле-еле». Коллеги обсуждают рекорды по времени ожидания на обработку операции.

В АИС новый баг. По физикам массово упали непонятные льготы. «Управа сказала, хрен знает что это. Но чтоб этого не было, закрывайте их как хотите». 23 февраля пока все праздновали, кто-то сидел, закрывал.

Тем временем работа в АИС все висит:

28 числа все ждут премию.

Март

Но денег нет. Люди подозревают, что премию и СМС снимают за плохие результаты работы и жалобы налогоплательщиков. Но косяк заключается в АИСе, которая парализовала работу. Инспекторы не могут работать по полдня. Вот новый рекорд: обработка операции длится 16 часов.

Апрель

«АИС не работает. Подвисает жестко. Камералы приходят в 7 и сидят допоздна. Говорят, что закончится ближе к маю. Спойлер: врут».

Кто-то приходит на работу к 6.30, чтобы обогнать остальных. Но ничего не пашет, сидишь в обиде на весь белый свет.

В какую-то инспекцию пришел приказ на СМС и допы. Если коротко: «как жалкая премия в 2017».

АИС тем временем продолжают отключать как электричество в СССР по графику. Ну чтобы хоть где-то инспекции могли поработать.

В графике отключения нет Москвы и области, налоговики шутят: потому что они всегда отключены. Московские инспекторы вместо смотрят сериалы.

В тему событий на Украине:

В этот же день: «— Как собрать просроченные декларации в АИС? — Никак».

В Москве дали премию. И это очень очень очень мало. Регионы плачут: все бабки ушли на АИС.

Если к этому моменту вам перестали говорить, что у ФНС проблемы, а «идет переход на новую программу», то это просто всех собрали и отругали за болтливость.

Началось теперь уже знаменитое: «У организаций двойное списание долгов со счетов».

Пришла премия : «замначальника отдела, получу завтра 3400», «и даже на винтовку не хватит, чтобы устроить праздник».

Май

Люди уточняют, будет ли работать АИС, потому что начальство заставляет работать в праздники.

У коллеги заболел ребенок. Организован сбор средств и много отзывчивых. Хотя в каких-то регионах не выплатили ни аванс за апрель, ни зарплату за апрель, ни СМС.

Потом внезапно новые сложности в программе:

Программа все также не работает, люди просят скинуть игры по Лотусу.

Выясняется, что чат налоговиков читают посторонние.

29 мая в чате публикуют новость о наезде ФНС на Бориса Мальцева. Но вокруг тишина.

Зато несколько слов коллег одобрения заслужило вот такое обращение к Президенту:

Коллеги диагностирют: смелый поступок – жаль толку не будет.

Весь май, АИС, судя по всему, работал нормально, но вот опять висит.

В каких-то регионах режим работы АИС с 2 ночи до 7 утра и с 8 утра до 13.00. Потом до конца дня работать не будет и людям придется работать по ночам.

А вот, как в инспекциях работники уходят в учебный отпуск: «оплачивается как больняк», «ходила на сессию в свой законный отпуск и никто ничего не оплачивал», «при наличии первого высшего образования, по второму учебный отпуск не предоставляется».

Июнь

АИС наладили, в чате тишина, все работают.

Июль

Кто-то спрашивает: нельзя сделать чат закрытым? Оказывается, группу атаковали налогоплательщики с вопросами. Но инспекторы не отвечают, и чатик просят не засорять. Админ все удалил, ибо не справочное бюро.

И снова вопросы про СМС. Кому-нибудь дали? «Прилетела, но это просто ни в какие ворота».

А вот информация, если еще сомневаетесь, что инспекторы сливают ваши данные на сторону:

В инспекции 7722 не берут трубку даже по внутреннему. Не беситесь, что не можете до них дозвониться. Инспекторы не отвечают даже инспекторам.

Август

Шутки «за 200»:

А это про круговорот корявых запросов:

А вот в случае с НДФЛ с грибов и ягод, фух, шутить умеют:

Сентябрь

Репостнули статью Жуховицкого «Инструкция налоговикам: как поднять бабла». Коммент: брехня, никто из НДСников у нас не купается в золоте.

Кто-то переехал в Москву из другого региона. Узнает, какие на месте зарплаты. «Нищета, ужасно все, можно найти много других занятий кроме инспекции».

Все опять в ожидании СМС. Положение подвешенное: «Вечно у нас информация о премии как что-то супер секретное. А уж сумма- вообще не допросишься. Неужели людям нельзя сказать по-человечески, когда деньги будут и сколько. Чтобы планировать хоть как-то свою жизнь можно было». «С этим плавающим авансом – это ваще капец. Ждем премии, чтобы отдать долги».

Выходит приказ Путина о повышении оклада в 1, 043 раза. Кто-то подсчитал: «У меня вышло на 165 рублей больше». «Вот черт, наконец мой счет на Кипре пригодится».

Теперь обсуждают сокращения среди госслужащих, которое анонсировал Минфин. Ходят слухи, что будут убирать тех, у кого нет экономического или юридического образования.

Может на митинг?

Скинули деньги.

А вот и письмо, что нельзя обсуждать зарплату в интернете.

Скоро, пишут налоговики, чтобы дышать придется спрашивать разрешения.

Продолжение следует ...

Не знаем, как у вас, а мы после прочтения испытываем чувство гнетущего разочарования. Не то чтобы нам не на чем раздуть историю — и мы, и вы в курсе копеечных зарплат налоговиков, в курсе сбоя, который скрывала ФНС. Но в чате службы, где творится произвол и криминал, мы ждали большей вовлеченности в проблемы. Но этих людей, эту АРМИЮ в зеленых кителях, интересует и утешает по большом счету только один вопрос: «Кто-нибудь слышал, когда СМС?».