Освободили от НДФЛ доходы граждан, пострадавших от ЧС

С 2019 года не будут платить НДФЛ с дохода физлица, пострадавшие от терактов, стихийных бедствий, и других чрезвычайных ситуаций.

Речь идет о доходах в связи с прекращением обязательств (полностью или частично) по уплате задолженности, в виде материальной выгоды, а также иных доходов в денежной и натуральной форме.

Соответствующий Федеральный закон от 29.09.2019 № 323-ФЗ подписал Владимир Путин.

Законом также предусматривается освобождение от налогообложения доходов граждан, предоставляющих пострадавшим жилые помещения, в виде платы за наем жилых помещений, если такая плата произведена в пределах сумм, полученных пострадавшими на цели найма жилого помещения из бюджетных средств.