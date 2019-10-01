Налог на имущество физлиц можно учесть в расходах при УСН

Применение УСН освобождает ИП от уплаты налога на имущество, используемое в предпринимательской деятельности.
Однако налог на имуществу, облагаемое по кадастровой стоимости и входящее в специальный список, платить придется.
Можно ли этот налог включить в состав расходов при УСН? Да, можно, ответил Минфин в письме № 03-11-11/67953 от 04.09.2019.
ИП при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, вправе уменьшить полученные доходы на расходы в виде суммы налога на имущество физлиц, уплаченного в отношении недвижимого имущества (магазина), подлежащего налогообложению по кадастровой стоимости, и используемого в предпринимательской деятельности.
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