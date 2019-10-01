Годовую декларацию по налогу на имущество надо будет сдавать по новой форме

Федеральная налоговая служба утвердила новую декларацию по налогу на имущество организаций. Связано это со значительными изменениями, которые произойдут в отчетности по этому налогу.

С 2020 году компании больше не будут сдавать авансовые расчеты в течение года, такие поправки в Налоговый кодекс были внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ. Поэтому в новую версию декларации добавили данные по авансам, которые организации, как и раньше, будут платить поквартально.

Кроме того, в раздел 2.1 добавили новые варианты кодов номеров объекта, для морских и воздушных судов.

Несмотря на то, что изменения в отчетности произойдут с 2020 года, новую форму надо будет сдавать уже за 2019 год. Это следует из приказа от 14.08.2019 № СА-7-21/405@, официально опубликованного в понедельник, 30 сентября.