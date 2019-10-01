Заморозку накопительной пенсии продлят до конца 2022 года

В Госдуму внесен законопроект № 802512-7, который до 2022 года продляет так называемую заморозку накопительной части пенсии.
Законопроект устанавливает обязанность ПФР учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2022 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.
Такой подход без изменения тарифа страхового взноса в настоящее время реализован в действующем законодательстве в отношении страховых взносов на ОПС, поступающих в 2014 — 2021 годах.
Учет в 2022 году страховых взносов на ОПС в полном объеме на страховую пенсию не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе ОПС, поскольку размер в 16 % индивидуальной части тарифа страховых взносов сохраняется, говорится в пояснительной записке к проекту.
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