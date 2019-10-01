Утвердят перечень документов, которые ИФНС будет требовать у крупных должников по налогам

ФНС готовится утвердить перечень документов и информации об имуществе, имущественных правах и обязательствах налогоплательщика, которые могут быть запрошены у него.
Необходимость разработки этого проекта возникла в связи с принятием Федерального закона № 325-ФЗ от 29.09.2019.
Внесены поправки в ст.93.1 НК. При взыскании недоимки в сумме более 1 млн. рублей инспекторы дадут вам 10 дней на оплату. Если через 10 дней налог так и не будет уплачен, то налоговики будут вправе истребовать у должника документы (информацию) об имуществе, имущественных правах и обязательствах в соответствии с перечнем, утверждаемым ФНС.
Вот именно об этом перечне и идет речь в уведомлении, опубликованном на федеральном портале.
Текст проекта пока не опубликован. Мы следим за развитием событий и проинформируем вас, как только такой список будет опубликован.
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