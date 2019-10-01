Что меняется по взносам на страхование от несчастных случаев

Ничего. По этой причине примут Федеральный закон.
В Госдуму внесен правительственный законопроект, которым охраняются 32 страховых тарифа на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска.
Размер тарифа составляет от 0,2 % до 8,5 %.
Кроме того, сохраняется льгота по уплате страховых взносов, которая предусматривает, что организации всех организационно-правовых форм уплачивают страховые взносы в размере 60 % устанавливаемых законопроектом размеров страховых тарифов к суммам выплат и других вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных, являющихся инвалидами I, II и III групп.
Законопроектом предусматривается, что такая льгота в 2020 году и в плановый период 2021 и 2022 годов, так же как в 2019 году, будет распространяться на ИП, использующих труд инвалидов.
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