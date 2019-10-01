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Директор возместил 847 млн(!) за свободу

Генеральному директору пришлось заплатить 847 млн НДС и налога на прибыль, чтобы не попасть за решетку.

Следственный комитет в ходе расследования уголовного дела в отношении генерального директора крупнейшего дистрибьютора игрушек, добился возмещения ущерба в полном объеме. Дело завели по факту уклонения ООО «Сакс Игрушки» от уплаты налогов в особо крупном размере (пп. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, с 2015 по 2016 годы генеральный директор фирмы уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. С учетом начисленных налоговиками пеней и штрафов общая сумма долга перед государством составила более 847 млн рублей. Всю сумму директор ООО «Сакс Игрушки» решил полностью погасить. В ближайшее время следователи прекратят уголовное дело.

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