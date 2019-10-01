Где обнальщики продают и покупают наличность

Самое популярное направление: рынки, продуктовые и цветочные лавки. Зачастую розничные точки и частные лица закупаются там за наличный расчет. Этот кеш потом продается за 5—10%, представляют свою версию событий авторы канала «Каша пшенная». Дальше безнал пускают по «белым» счетам.

Магазины электроники. Наверняка, вы замечали разницу цены в оплате наличными в таких магазинах. Даже для карт там есть другой терминал на УСН или ЕНВД. Наличные аккумулируют и продают дальше, как и в схемах с рынками.

Любая розница, которая получает наличные или оплату с карты физлица, скорее всего, продает наличку. Совсем недавно qiwi терминалы принимали беспроцентный кеш на пополнение разного рода услуг. Схема работала так: кеш доставали, а свои счета пополняли с «помоек». Но сейчас схема умерла.

Интернет-магазины. Магазин покупает по безналу товар у поставщика. Потом товар продается физлицу, а кассовый чек пробивается через левый кассовый аппарат. Скупщик, которому нужны наличные деньги, оплачивает магазину деньги по безналу. Владелец магазина отдает скупщику наличку, вычитая процент за обналичку.

Окошко «интернет-магазин» можно заменить любым другим: точка на рынке, магазин хлеба и т.д.

Росфинмониторинг и ЦБ, занимающиеся контролем теневых сегментов оборота наличности считают, что схема действует следующим образом. Нуждающиеся в наличности компании через подставные фирмы переводят торговым точкам безналичные средства. Малые компании расплачиваются безналом с поставщиками товаров и получают наличность, которая не сдается в банк и не отражается в отчетности, а продается обратно нуждающимся в наличности компаниям. Признаком таких операций может быть несовпадение оснований по зачислению средств фиктивной компании и их списанию.

Вот почему появился ЕГАИС, онлайн-кассы для всех, дополнительные акцизы, отчетность и маркировка. Борьба с этим ведется на постоянной основе.