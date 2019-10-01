В 1С вам теперь предстоит общаться с роботом

Сеть 1С внедрила чат-бота на базе искусственного интеллекта по имени Надежда Смирнова. Она будет поддерживать, если у пользователя появятся сложности при работе в программе.

Бот включается в «один клик», приветствует пользователей и отвечает на типовые и часто задаваемые вопросы, опираясь на данные базы знаний, а нетипичные обращения переводит на сотрудников поддержки.

Пользователи обращаются в поддержку с вопросами о настройках и применении различных продуктов 1С, работе сервисов, правильному ведению учета и т.п. Робот Надежда Смирнова консультирует по всем этим вопросам, но может и сама начать диалог, говорится в пресс-релизе компании. Её «фишка» – проактивное взаимодействие с клиентами: чат-бот отслеживает, как давно с клиентом не было контакта, и сама спрашивает, все ли в порядке, помогая пользователю начать диалог. Использование искусственного интеллекта позволяет делать это без участия человеческих ресурсов компании.

Из 1С нам прислали скан такой переписки:

Для создания бота Фирма «1С» и ее совместное предприятие БухгалтерФон Сервис интегрировали сервис технической поддержки 1С-Коннект с платформой для роботизации корпоративных коммуникаций AutoFAQ.

До 30% вопросов, на которые отвечает техподдержка, «типовые» или «часто задаваемые», каждый пользователь лишь по-своему их формулирует. Внедрение бота позволит компании 1С оптимизировать кадры.

В первый месяц эксплуатации чат-бота его активировали более 180 компаний в сети «1С» на более 300 своих линиях консультаций.