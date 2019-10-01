Внимание столичным работодателям! В Москве выросла минимальная зарплата

С 1 октября 2019 в Москве повысилась минимальная зарплата. Теперь сотрудникам нельзя платить менее 20 195 руб.
Напомним, до этого минималка в Москве составляла 19 351 руб. Таким образом МЗП повысилась на 844 руб. или на 4,4 %.
Поясним, МЗП в Москве привязана к прожиточному минимуму. Новый размер минималки применяется с первого числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу Постановления правительства Москвы, устанавливающего величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Это следует из п. 3.1.1 и 3.1.2 Соглашения, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 15.12. 2015 № 858-ПП.
Прожиточный минимум за 2 квартал 2018 утвержден Постановлением Правительства Москвы от 10.09.2019 № 1177-ПП.
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