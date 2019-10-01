Последние вести про судьбу 4-х дневной рабочей недели

Минтруд направил в правительство доклад по вопросу введения четырехдневной рабочей недели. Тему предложено рассмотреть на площадке Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

В рамках трехсторонней комиссии создадут рабочую группу по вопросам гибких форм занятости и продолжительности рабочего времени.

Известно, что ведомство расписало предполагаемые риски: увеличение себестоимости продукции и издержек на рабочую силу. При этом сокращение продолжительности рабочего времени при сохранении уровня оплаты может способствовать повышению эффективности труда, охране здоровья работника, профессиональной трудоспособности, профессиональному и личностному развитию, высвобождению времени на спорт, культуру, отдых, более гармоничному сочетанию производственных и семейных обязанностей.

Вместе с тем в Минтруде напомнили, что согласно Трудовому кодексу при взаимном согласии работодателя и работника, последнему может быть установлен гибкий режим рабочего времени. На основании этой нормы при работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня определяется по соглашению сторон. Ну, то есть вы и сейчас можете договориться с работодателем о сокращенной рабочей неделе.