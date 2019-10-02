За 2021 год бухгалтеры будут сдавать гибрид «2-НДФЛ + 6-НДФЛ»

Документ, содержащий сведения о доходах физлиц за прошедший год (ныне форма 2-НДФЛ) за 2021 год и последующие налоговые периоды будет представляется в составе расчета по форме 6-НДФЛ.
Такая норма содержится в последнем абзаце полностью переписанного п.7 статьи 230 НК. Поправка внесена Федеральным законом № 325-ФЗ от 29.09.2019.
Напомним, изначально скрестить 2-НДФЛ и 6-НДФЛ хотели уже с отчета за 2020 год. Однако ко второму чтению законопроекта в Госдуме его переписали. Таким образом это революционное нововведение отложили еще на год.
То есть сдавать гибрид из 6-НДФЛ и 2-НДФЛ надо будет в 2022 году. Впрочем, к тому времени эту норму могут и переписать.
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