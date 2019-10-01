Силовики накрыли 50 самозанятых, которые 10 лет занимались обналом

Задержаны крупнейшие обнальщики Москвы, передает «Коммерсант».
Полицейские и сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии провели обыски по 65 адресам в Москве, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Республике Коми. В рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК) и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК) задержаны 50 человек.
На оперативной съемке один из задержанных пояснил, что зарабатывет на жизнь самозанятостью.
У подозреваемых изъяли печати 130 фиктивных фирм, больше 100 телефонов для управления операциями по банковским счетам и 45 электронных ключей к системе «Банк - клиент».
Шестерых подозреваемых суд отправил под стражу, нескольких – под домашний арест, 13 человек – под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Некоторые фигуранты дела уже дали признательные показания, в том числе на предполагаемого организатора – подмосковного бизнесмена Романа Шириняна. По версии следствия, с 2009 года его группа незаконно обналичивала средства через расчетные счета подставных организаций в разных столичных банках. Их клиентами являлись некрупные фирмы из Москвы и других регионов.
Ежемесячно площадка прокачивала около 300 млн руб., удерживая от 11 до 15% с каждой транзакции. Таким образом, обнальщики могли вывести в теневой оборот до 40 млрд руб. и заработать более 4 млрд руб.
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