Осенний призыв в армию пройдет по новым правилам

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре текущего года 132 тысяч человек на военную службу. Документ опубликован на официальном портале нормативных актов.

Этим же указом уволены со службы те военнослужащие, чей срок службы по призыву истек.

Осенний призыв в стране проводят по новым правилам. 1 сентября начали действовать поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с которыми срочники получили возможность уйти в запас раньше положенного срока. Таким правом могут воспользоваться, к примеру, солдаты, у которых во время службы родился второй ребенок. Кроме того, у ряда призывников появилась возможность отказаться от отсрочки от службы в армии.