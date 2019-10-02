Сведения о залоговом имуществе должников будут публиковаться на сайте ФНС

Федеральный закон № 325-ФЗ от 29.09.2019 с масштабными поправками в НК, в том числе, содержит нововведения в части обеспечительных мер, применяемых к налоговым должникам.

Статья 73 НК о залоге дополняется положением о том, что в случае неуплаты в течение 1 месяца налоговой задолженности, указанной в решении о взыскании, обеспеченной арестом имущества налогоплательщика, либо вступления в силу решения, принятого по результатам налоговой проверки, исполнение которого обеспечено запретом на отчуждение (передачу в залог) имущества налогоплательщика без согласия налогового органа, указанное имущество признается находящимся в залоге у налогового органа на основании закона.

Информацию о принятых налоговыми органами решениях о залоге и аресте имущества, запрете на отчуждение имущества налогоплательщика, причем с указанием этого самого имущества, теперь в обязательном порядке будут публиковать на официальном сайте ФНС. Равно как и информацию об отмене таких решений. Это следует из норм ст. 72 НК.

Состав размещаемых сведений и порядок их размещения утверждаются ФНС. Накануне на федеральном портале было опубликован6о уведомление о разработке соответствующего правового акта о составе сведений, размещаемых в соответствии с пунктом 4 статьи 72 НК.

Текст проекта пока не опубликован. Он должен вступить в силу в апреле 2020 года.