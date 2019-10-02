Порядок сдачи отчетности о ССЧ поменяют

На федеральном портале опубликовано уведомление Минэкономразвития о готовящихся поправках в НК в части сдачи отчетности о среднесписочной численности.

Текст проекта пока не опубликован. Отмечается, что он направлен на решение проблемы, связанной с несвоевременной сдачей налогоплательщиками отчетности по ССЧ.

Напомним, ФНС регулярно предупреждает, что несвоевременное представление отчетности о среднесписочной численности влечет исключение из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, что лишает налогоплательщиков ряда преференций.

Цель проекта — совершенствование порядка сдачи отчетности в налоговые органы.

Планируется, что новые правила заработают с 2020 года.