Порядок сдачи отчетности о ССЧ поменяют

На федеральном портале опубликовано уведомление Минэкономразвития о готовящихся поправках в НК в части сдачи отчетности о среднесписочной численности.
Текст проекта пока не опубликован. Отмечается, что он направлен на решение проблемы, связанной с несвоевременной сдачей налогоплательщиками отчетности по ССЧ.
Напомним, ФНС регулярно предупреждает, что несвоевременное представление отчетности о среднесписочной численности влечет исключение из Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, что лишает налогоплательщиков ряда преференций.
Цель проекта — совершенствование порядка сдачи отчетности в налоговые органы.
Планируется, что новые правила заработают с 2020 года.
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