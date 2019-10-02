Для самозанятых предложили ввести вмененку

С 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан проводится эксперимент по введению НПД.

Россияне предлагают изменить концепцию этого налогового режима и исчислять налог не из фактического результата деятельности, а размера вмененного дохода, установленного налоговым законодательством.

Такое предложение поступило в ФНС. Налоговики идею не одобрили, отметив, что налогообложение условного дохода всегда несправедливо и поставит самозанятых в неравное положение.

Об этом говорится в письме ФНС № СД-4-3/18241@ от 11.09.2019.

Так, например: в рамках действующего законодательства у самозанятого, получившего доход в размере 2,4 млн руб. от оказания услуг физлицам, сумма НПД, подлежащая уплате, составит 96 тыс. руб., а налоговая нагрузка — 4 %.

При введении фиксированного платежа в размере 10 тыс. руб. при равных условиях ведения деятельности и сумме полученного дохода налоговая нагрузка составит 0,4 %.

Кроме того, право для регионов вводить патент приведет к конкуренции регионов за счет установления более низкой условной налоговой ставки. При этом внутри региона может привести к перетоку налогоплательщиков с ПСН на НПД с условного дохода.

Также сообщается, что письмом ФНС в адрес Минфина направлены предложения, предусматривающие порядок установления специального налогового режима НПД на территории иных субъектов РФ, то есть по расширению географии пилотного проекта.