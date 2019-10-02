ФНС опровергает утечку данных 20 млн человек

Информация об утечке в интернет персональных данных 20 млн российских налогоплательщиков не соответствует действительности, сообщил Forbes официальный представитель ФНС России.

О том, что персональные данные 20 млн российских налогоплательщиков около года находились в открытом доступе, ранее заявили специалисты британской исследовательской компании Comparitech.

В ФНС считают, что публикация «является провокацией». По словам представителя службы, «проверить подлинность якобы утекших данных и существование ресурса, указанного в статье, невозможно в связи с отсутствием на него ссылки».

Налоговики также настаивают на том, что формат и структура данных, описанных в статье, не соответствуют форматам хранения данных, применяемых в ведомстве. Часть приведенных данных вообще не собирается и не хранится в информационных ресурсах Налоговой службы, уточнил ее представитель.

ФНС направила официальное письмо об инциденте в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как утверждала Comparitech, попавшая в интернет база содержала имена, адреса, телефоны, ИНН и сумму уплаченных налогов 20 млн россиян. Информация была разделена на две группы: в одной находились персональные и налоговые данные 14 млн человек с 2010 по 2016 год, а в другой – 6 млн человек с 2009 по 2015 год.