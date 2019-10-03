Какую обувь будут маркировать бесплатно

С 1 октября начался новый этап маркировки обуви: участники оборота начнут получать цифровые коды для новых товаров и для маркировки остатков.
Оператор маркировки ЦРПТ принял решение выдавать коды для остатков обувных товаровбесплатно. Их можно заказать до 1 марта 2020 года, после этой даты оборот немаркированной обувной продукции будет запрещен.
«Принятое решение о бесплатной маркировке остатков окажет положительный эффект для обувного рынка. Это важное и правильное решение! В связи с тем, что на рынке существует огромное количество остатков, особенно у малого бизнеса, они смогут инвестировать сэкономленные средства в собственное развитие», — прокомментировала генеральный директор национального обувного союза Наталья Демидова
Коды на новые товары с 1 октября стоят 50 копеек без учета НДС на основании Постановления Правительства от 08.05.2019 № 577.
Напомним, с 1 июля 2019 года началась регистрация участников оборота обувных товаров.
С 1 октября 2019 года предоставляется доступ к устройствам регистрации эмиссии кодов маркировки, начинается добровольная маркировка и передача сведений в систему мониторинга, начинается маркировка остатков обувных товаров.
С 1 марта 2020 года запрещен оборот немаркированных обувных товаров.
До 1 апреля 2020 года осуществить маркировку остатков, приобретенных до 1 марта 2020 года, но полученных после 1 марта 2020 года.
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