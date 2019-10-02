Собственнику «Корчма Тарас Бульба» урезали срок за неуплату налогов

Мосгорсуд смягчил на три месяца приговор собственнику сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрию Белойвану, осужденному на два года лишения свободы в колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов на сумму около 690 млн рублей. По решению вышестоящего суда он должен отсидеть теперь один год девять месяцев в колонии общего режима, сообщает Business FM.

В апелляции защитники бизнесмена настаивали на замене ему реального срока условным или штрафом. Также они просили им дать две недели для заключения мирового соглашения с ФНС по гражданскому делу. Сам Белойван, страдающий онкологическим заболеванием, также попросил его выпустить на волю, чтобы он мог погашать долг перед налоговиками.

Представитель ФНС в суде сообщил, что Беловайн после вынесения приговора прекратил гасить долг по налоговым недоимкам. По его данным, на сегодняшний момент предприниматель погасил только 12 млн рублей, что составляет чуть более 1% от всего долга.

Приговор Юрию Белойвану Басманный суд вынес 4 июля. Бизнесмена, находящегося под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда. Предпринимателя признали виновным в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере по восьми эпизодам преступлений (ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Процесс над Белойваном проходил в особом порядке, который не подразумевает исследование доказательств. В этом случае подсудимый вправе рассчитывать на наказание, не превышающее две трети от максимально возможного срока. Подсудимый вину признал.

Уголовное дело в отношении «неустановленных лиц» было возбуждено в декабре 2016 года по результатам налоговой проверки сотрудниками столичной ИФНС № 7 одного из ресторанов сети. В ходе расследования обнаружили махинации с отчетностью в восьми заведениях «Тарас Бульба». В их налоговых декларациях не отражались реальные суммы доходов, а налоговая база занижалась.

Это было сделано с помощью «ночных кассиров», которые в ночное время с помощью специального программного обеспечения удаляли из памяти кассовых аппаратов наиболее дорогостоящие заказы за день. В памяти системы же фиксировались заниженные суммы выручки за день, которые и отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.

Сумма налоговых недоимок с января 2011 года по март 2014 года составила около 690 млн рублей. По делу был заявлен гражданский иск на 862 млн рублей, но суд передал его на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.