Магазины уже начали принимать оплату по QR-коду через СБП

ЦБ рассказал о начале масштабного запуска оплаты товаров при помощи QR-кода через СБП, пишут Банки.ру.
Банк России заявил о начале промышленного запуска C2B-переводов (переводы от физлиц в адрес юридических лиц) в рамках Системы быстрых платежей (СБП), которые будут осуществляться при оплате товаров и услуг при помощи QR-кода.
«Несколько банков уже его (сервис оплаты при помощи QR-кода) протестировали, пропилотировали, и, собственно, мы готовы к промышленной эксплуатации. У нас утверждены тарифы. Поэтому банки уже сами, исходя из своей потребности, подключаются, у нас достаточно большой спрос на эту услугу как стороны банков, так и их клиентов. Поэтому мы готовы к промышленному запуску, он у нас начался», — сказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина.
Вся инфраструктура для масштабного запуска C2B-переводов была уже готова 30 сентября. В конце августа ряд банков — участников СБП заявляли о запуске пилотных проектов по тестированию платежей при помощи QR-кода.
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