Эксперты подсказали, как сэкономить на оплате отопления. Спасибо, кэп

Чтобы сэкономить на услугах ЖКХ, эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.

По словам заместителя директора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгения Блеха, индивидуальный счетчик даст объективную картину с затратами на отопление, а также заставит ресурсоснабжающие организации экономить электроэнергию, которую они закупают для выработки тепла.

А профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев посоветовал установить и общедомовой прибор учета тепла, который позволит потреблять то количество тепла, которое необходимо именно сейчас исходя из погодных условий.

Жалко, что эксперты не сказали про стоимость счетчиков. Бытовой прибор и его установка могут стоить намного больше, чем предполагаемая экономия, особенно если устройство нужно смонтировать на каждую батарею. А так как счетчик тепловой энергии не относится к предельно надежным агрегатам, то часто ломается. Особенно, если его встроили в устаревшие системы отопления, в которых много загрязнителей и механических частиц. Платить еще придется и за периодическую проверку ИПУ. Короче, сэкономить так смогут далеко не все.