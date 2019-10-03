Эксперты подсказали, как сэкономить на оплате отопления. Спасибо, кэп

Чтобы сэкономить на услугах ЖКХ, эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.
По словам заместителя директора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгения Блеха, индивидуальный счетчик даст объективную картину с затратами на отопление, а также заставит ресурсоснабжающие организации экономить электроэнергию, которую они закупают для выработки тепла.
А профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев посоветовал установить и общедомовой прибор учета тепла, который позволит потреблять то количество тепла, которое необходимо именно сейчас исходя из погодных условий.
Жалко, что эксперты не сказали про стоимость счетчиков. Бытовой прибор и его установка могут стоить намного больше, чем предполагаемая экономия, особенно если устройство нужно смонтировать на каждую батарею. А так как счетчик тепловой энергии не относится к предельно надежным агрегатам, то часто ломается. Особенно, если его встроили в устаревшие системы отопления, в которых много загрязнителей и механических частиц. Платить еще придется и за периодическую проверку ИПУ. Короче, сэкономить так смогут далеко не все.
Защитите себя от налоговых проверок. Онлайн-курс от бывшего сотрудника ОБЭП, а ныне известного налогового консультанта сейчас со скидкой 50 %. Сейчас всего за 2750 руб.
Вы научитесь противостоять давлению налоговиков, грамотно вести себя на допросах и выемке, защищать себя от уголовки и субсидиарки.
Куча практических советов и минимум теории. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).