Чего стоит остерегаться бизнесменам в эпоху цифровизации

Руководители компаний в странах Западной Европы и США больше всего обеспокоены технологическими угрозами.

Опасения связаны с тем, что компании в этих странах работают на основе цифровых бизнес-моделей, используют облачные сервера и предоставляют широкий доступ поставщиков к их IT-системам. Кибератаки остались главным страхом не только США, Канады, Великобритании и Германии, но и впервые выбились в топ Франции и Италии. Информация содержится в докладе, опубликованном на сайте международной организации «Всемирный экономический форум», пишет Inc.

Предприниматели назвали и другие поводы для беспокойства, связанные с технологиями. Среди них: поломка информационной инфраструктуры и злоупотребление в использовании технологий, постепенная балканизация интернета (превращение глобального интернета в локальные сети), распространение фейк-ньюс, внедрение криптовалют в повседневную жизнь, проблемы с развертыванием 5G-сетей.

Главы компаний больше всего опасаются бюджетного кризиса, безработицы, падения цен на энергоресурсы и усиленного вмешательства государств в экономику. Уверенность бизнесменов подрывают климатический кризис, а также события международной политики: торговая война США с Китаем, конфликты в Персидском заливе, напряженные отношения между экономиками Китая, Южной и Северной Кореи, Японии и Тайваня, а также все озабочены хаосом вокруг «Брекзита».

Бизнесмены в развивающихся странах уделяют основное внимание ключевым проблемам, которые препятствуют внутреннему развитию и в то же время обусловлены низкими экономическими показателями. Одной из главный проблем для стран Латинской Америки, Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии остается массовая безработица.

Другая ключевая проблема — недостаток физической инфраструктуры, т.е. дорог, тоннелей, чистой воды, электричества и т.д. По данным доклада, дефицит инвестиций для Африки оценивается в $108 млрд., а в течение следующего десятилетия для развития Азии потребуются инвестиции в размере около $1,7 трлн.

Авторы доклада отмечают, что развивающиеся страны в большинстве своем имеют уязвимую экономику и слабые политические институты, которые приводят к социальной дестабилизации (это про нас). Иногда напряженность, вызванная давним низким доверием к правительству, перерастает в массовый протест, и в данный момент это можно видеть на примере Гонконга.