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Пени больше не будут выше недоимки. Компаниям станет проще опротестовать долги

Бизнесменов планируют наделить законодательным правом опротестовывать несоразмерные размеры пени, начисленные на недоимки по налогам. 

Разработанная концепция законопроекта об изменении статьи 75 НК направлена в Минфин и Минэкономразвития, рассказала член ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко.

В настоящий момент часть 3 статьи 75 НК ограничивает максимальный размер пени по налогам, который не должен быть больше самой недоимки. Однако, поскольку поправки в налоговое законодательство, ограничивающие максимальный размер пени по налогам, приняты только в ноябре 2018, уравнять размер штрафов по начисленным до этого времени налогам и сумму недоимки не получится.

Поэтому и сейчас нередки случаи, когда суды взыскивают пени с налогоплательщиков, в разы превышающие сумму недоимки.

Дело в том, что в отличие от Гражданского кодекса РФ, предусматривающего снижение размера неустойки в судебном порядке (статья 333), в налоговом законодательстве нет допускающих такую возможность положений.

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Отказывая налогоплательщикам в снижении пени на недоимку, суды указывают на то, что порядок начисления и взыскания пени за несвоевременную уплату налогов регулируется нормами НК, а положения статьи 333 ГК в этом случае применению не подлежат.

 «Такая ситуация – это еще одна палка в колеса развития нашей экономики, – считает Костенко. – Поэтому я считаю, что для ее урегулирования необходимо дополнить часть 3 статьи 75 НК, предусмотрев возможность в судебном порядке, по аналогии со статьей 333 ГК, снижения несоразмерного размера пеней на недоимку. Принятие такого законопроекта позволит в полной мере обеспечить налогоплательщикам возможность судебной защиты их имущественных прав, а также позволит снизить долговую нагрузку граждан, субъектов малого и среднего бизнеса».

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