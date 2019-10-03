Много новых удобных функций МФЦ

Вскоре в МФЦ можно будет сдать биометрию, получить электронный паспорт, бесплатную юридическую помощь, подать заявление в прокуратуру и обратиться к бизнес-омбудсмену. Эти и другие нововведения содержатся в «Концепции совершенствования предоставления госуслуг и развития МФЦ», разработанной Минэкономразвития, пишут «Известия».

Новые функции будут вводить постепенно, по всей стране их внедрят к 2022 году. Потом уже на базе МФЦ будут работать адвокатские бюро.

Новые МФЦ будут «жить в цифровом мире», используя умные алгоритмы распределения внутрисистемной нагрузки, речевых помощников и сервисы по распознаванию образов. В частности, центры начнут выполнять функции уполномоченного по заявкам граждан в госорганы. При срыве сроков, неправомерном отказе в предоставлении услуг, потере документов МФЦ должен получить право обжаловать действие или бездействие чиновников. Например, сотрудник центра сможет провести экспертизу решения госоргана, а потом помочь заявителю составить жалобу или даже написать заявление в прокуратуру.

С помощью МФЦ мы сможем обращаться в суд и к уполномоченным по защите прав человека, ребенка и предпринимателей, которые будут принимать письма граждан на базе многофункциональных центров. Также бизнесмены получат возможность посмотреть в МФЦ план проверок контрольных органов и ознакомиться с реестром обязательных требований.