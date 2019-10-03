Сбербанк подтвердил утечку данных, но просит не волноваться

Сбербанк на своей странице в Facebook подтвердил, что данные 200 клиентов утекли в открытый доступ, а информацию об остальных 60 млн записей еще проверяет.

Вчера вечером говорилось только о возможной утечке, теперь вот банк разъясняет, что в интернет попали лишь технические данные по учетным записям кредитных карт. Средства на кредитных картах всех клиентов, включая тех, чьи данные попали в сеть, в безопасности. Учетные записи по кредитным картам не позволяют мошенникам что-либо украсть: там нет CVV-кодов карт, логинов и паролей от интернет-банка. Кроме того, системы антифрода банка предотвращают мошеннические операции в регулярном режиме.

Официально банк еще не нашел виновного сотрудника, а другие причины произошедшего не называет.