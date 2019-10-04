Режим ЕНВД и маркировка несовместимы. Для аптек это беда-беда

На площадке бизнес-омбудсмена в Приморском крае прошла рабочая встреча, посвященная проблемам вмененщиков.

В частности, речь шла об аптеках. Дело в том, что несмотря на отмену ЕНВД с 2021 года, аптеки потеряют право на применение этого режима уже с 2020 года.

Все дело в поправках в НК, принятых недавно Федеральным законом № 325-ФЗ от 29.09.2019, которые запрещают применять ЕНВД в случае реализации товаров, подлежащих маркировке.

«Нам нельзя допустить, чтобы микробизнес закрыл свои предприятия. Это не выгодно ни предпринимателям, ни региону, поэтому по результатам совещания принято решение о продолжении работы по двум направлениям, в том числе на региональном уровне мы с ассоциацией будем готовить экономическое обоснование для инициирования корректировки УСН для розничных аптек», – отметила региональный бизнес-омбудсмен Марина Шемилина.

Ассоциации «Фармацевтическое содружество» провела опрос членов объединения, который показал, что маленькие аптеки не выдержат нагрузки перехода на УСН, и тем более на общий режим.

Обе системы требуют наличия в штате бухгалтера, а это дополнительные расходы. Кроме этого, препятствием к переходу на УСН является мнение фискалов о запрете учитывать в расходах при упрощенке покупную стоимость товаров, приобретенных в период применения ЕНВД.

Соответственно все лекарства, имеющиеся в аптеке на начало 2020 года, войдут лишь в состав доходов при их продаже, а вот в состав расходов их включить нельзя.

В частности, такая позиция изложена в письме Минфина от 23.04.2018 № 03-11-11/27126.

В письме содержится следующий вывод:

Исходя из этого расходы на приобретение (оплату) товаров для дальнейшей реализации, произведенные в период применения ЕНВД, не учитываются в составе расходов при исчислении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН. При этом сумма выручки от реализации этих товаров, полученная в период применения УСН, учитывается при исчислении налоговой базы по УСН в общеустановленном порядке.

Все эти обстоятельства требуют времени для перенастройки действующих систем налогообложения, отметили участники встречи.

Предприниматели считают, что Правительство должно к ним прислушаться и отложить запрет на применение ЕНВД.