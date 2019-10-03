Налоговая подсказала, как проверить, что компания платит зарплату в конверте

Налоговая считает, что часть людей по незнанию получает серую зарплату. Им налоговики дают пару советов, как вывести работодателя на чистую воду.

Если часть денег на счет в банке приходит без назначения платежа «зарплата», а, к примеру, «пополнение счета» или «страховая выплата», то эту сумму работодатель от государства скрывает. Работнику советуют просить в банке развернутую выписку по счету.

Как еще работнику платят серую зарплату, а он не в курсе? Дают несколько ведомостей, из которых только одна зарплатная, а вторая подтверждает незарплатную выплату. На этот случай налоговики советуют внимательно читать ведомости.

Еще людям предлагают перепроверять справки 2-НДФЛ через личный кабинет на сайте ФНС. Если в личном кабинете указана сумма меньше, чем работник получал, то выплаты идут в-серую. С этой части работники обязаны заплатить НДФЛ, напоминает ФНС.