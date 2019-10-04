Минюст спустит бешеных псов на ИП

В России создадут институт частных приставов, они будут взыскивать долги как с организаций, так и с индивидуальных предпринимателей.

Проект федерального закона «О частных судебных исполнителях» обсуждался в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ, сообщает ТАСС. В первоначальной версии закона речь шла о взысканиях только с организаций.

Частные приставы будут зарабатывать на процентах от суммы взысканных средств, в отличие от окладной системы оплаты в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). При этом они будут взыскивать только долги между юрлицами (в текущей версии проекта), а также алименты, социальные пособия и зарплатные долги. Взыскание долгов в бюджет по прежнему будет находится в ведении ФССП. Планируется установить верхнюю планку ограничения по вознаграждению негосударственных судебных исполнителей. Ее размер и формула расчета обсуждаются.

Регламентировать деятельность частных приставов будет Минюст, региональные и национальная палаты негосударственных судебных исполнителей. Отчитываться новая структура будет также перед Минюстом.