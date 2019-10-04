Как облагать страховыми взносами зарплату китайцев

Временно пребывающие граждане Китайской Народной Республики осуществляют трудовую деятельность на территории РФ. Облагается ли их зарплата страховыми взносами?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № БС-4-11/18262@ от 11.09.2019.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 12 Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР о временной трудовой деятельности граждан РФ в КНР и граждан КНР в РФ от 03.11.2000 вопросы пенсионного страхования граждан Китая, осуществляющих временную трудовую деятельность на территории РФ в соответствии с трудовым договором, заключенным с работодателями — юрлицами РФ, регулируются законодательством государства постоянного проживания.

Вопросы социального страхования (обеспечения) вышеназванных граждан КНР Соглашение не регулирует, и, следовательно, к ним в этой части применяется законодательство страны пребывания, т.е. законодательство РФ, в частности Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ.

Таким образом, граждане КНР, временно пребывающие на территории РФ и работающие по трудовым договорам, заключенным с российской организацией, не подлежат обязательному пенсионному страхованию и обязательному медицинскому страхованию в РФ, но подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности.

Следовательно, с выплат и иных вознаграждений, начисляемых плательщиком страховых взносов в их пользу, страховые взносы на ОПС и на ОМС не уплачиваются, а страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности уплачиваются по тарифу 1,8 % в пределах установленной предельной величины базы по данному виду страхования.