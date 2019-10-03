Систему быстрых платежей изменят, чтобы покупки со смартфона были еще удобнее

В ноябре появится технология, которая позволит удобно и быстро совершать покупки через систему быстрых платежей на мобильных устройствах без сканирования QR-кода, пишут «Известия».

Раньше предполагалось, что пользователю, как и в обычном магазине, придется сканировать QR-код при оформлении заказа. Но теперь НСПК обещает, что в онлайн-магазине появится кнопка «оплатить через СБП», после нажатия которой клиента «перебросит» в приложение его мобильного банка. Такой сценарий получит название «мгновенный счёт» — он будет реализован в виде ссылки.

После того, как клиент выберет в интернет-магазине на своем смартфоне оплату с помощью СБП, мгновенный счет со всеми реквизитами откроется в приложении банка-участника системы. После проверки информации (сумма платежа, название компании) покупатель сможет подтвердить операцию в приложении банка одной кнопкой, а затем с его счета спишутся деньги. Все это будет похоже на то, как мы оплачиваем штрафы ГИБДД или коммуналку.

Функционал оценят те, кто любит заказывать и оплачивать товары с помощью смартфона.

Выиграют и магазины, которые так смогут экономить на эквайринге.