Компаниям разрешат уплачивать налоги и сборы авансом на единый КБК

Организациям тоже разрешат уплачивать налоги и сборы авансом на единый КБК. Предложение выдвинула ФНС, а Минфин сейчас его обдумывает.
Если в Минфине дадут добро, то с 2020 года компании начнут добровольно уплачивать налоги и сборы авансом на один КБК.
Механизм с начала года тестировали на физлицах, которые теперь вправе платить авансом имущественные налоги всего одной платежкой (но были проблемы). Налог на имущество, транспорт и землю можно погасить единым налоговым платежом.
Не знаем, как бизнес встретит новшество. С одной стороны, идея хороша тем, что ошибок в платежках станет меньше. С другой, ну какой руководитель согласится платить налоги заранее.
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