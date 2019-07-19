Клерк.Ру

Почему НДФЛ не надо платить через сервис «Единый налоговый платеж»

Налоговики разных регионов России столкнулись с одинаковой ошибкой налогоплательщиков — граждане для оплаты НДФЛ начали использовать новый сервис налоговой службы «Единый налоговый платеж».

Управления ФНС предупреждают, что через Единый налоговый платеж предусмотрена оплата только 3 видов налога: на имущество, землю и транспорт. Налог на доходы в этот перечень не входит.

То есть, когда гражданин, видя в своем Личном кабинете на сайте налоговой возможность погашения налогов авансовым платежом, вносит деньги на указанный счет с расчетом оплаты НДФЛ — 15 июля деньги в счет этого налога не спишутся. Гражданин останется должником, и за каждый день просрочки платежа ему будет начисляться пени.

При этом сумма внесенных средств продолжит «висеть» в авансом кошельке и спишется только осенью в счет начисленного имущественного налога. Если гражданин ошибочно внес деньги на кошелек для оплаты НДФЛ, он может написать заявление на возврат, указав реквизиты своего банковского счета, и деньги вернутся обратно налогоплательщику.

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