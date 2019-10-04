Налоговики требуют с компаний тонны бумаг, чтобы побить рекорды по сбору макулатуры

Доколе?
«Зачем? И это только на один пункт Требования. Как минимум 24 коробки! Их кто-то смотрел? Цель? Что это? По всем счетам-фактурам разрывы? Искусственный интеллект отдыхает», — делится фото и эмоциями экс-начальник управления налоговой службы по Владимирской области Сергей Кошелев.
Одной из компаний пришлось подготовить документы по требованию ИФНС. Сколько ушло времени на копирование и сшивание, осталось за кадром. Но самое обидно, что налоговики-то сами документы не отсканируют, чтобы внести в свою базу и предотвратить дальнейшие встречки, которые уже летят.
А может и правда, родители-налоговики придумали, как перевыполнить план по сбору макулатуры в школах своих детей?
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