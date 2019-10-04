Налоговики будут придираться к буквам в чеке

Можно ли для обозначения товаров, при реализации которых применяется НДС 10 или 20%, использовать буквенное обозначение «А» или «Б»? Такой вопрос был задан Минфину. И вот что ответили чиновники в письме от 06.08.2019 № 03-07-14/59232.

Пунктом 1 статьи 4.7 Федерального закона определены обязательные реквизиты, которые должен содержать кассовый чек, в том числе: наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цена за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок, с указанием ставки НДС (если реализация облагается этим налогом).

Кроме этого, в соответствии с пунктом 4 статьи 4.1 Федерального закона 54-ФЗ выпущен приказ ФНС России от 21 марта 2017 г. № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию», предусматривающий применение соответствующих реквизитов и форматов фискальных документов.

Поскольку ни в законе, ни в приказе ФНС не предусмотрено использование каких-либо буквенных обозначений вместо ставки НДС, использовать буквенное обозначение «А» или «Б» нельзя.