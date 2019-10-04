Райффайзенбанк повторяет приемы Тинькофф

Райффайзенбанк закроет четверть отделений, а высвободившиеся деньги и силы сосредоточит на дистанционном обслуживании клиентов, пишут «Ведомости».

Райффайзенбанк планирует закрыть 44 из 174 отделений в России — основные изменения произойдут до конца 2019 года. Это 39 наименее популярных отделений в городах с развитой филиальной сетью. Ещё в пяти городах, где находится по одному отделению, банк перейдёт полностью на дистанционное обслуживание клиентов: в Железногорске, Кирове, Курске, Саранске и Сочи.

Банк будет предлагать больше услуг с помощью курьеров — например, курьеры будут доставлять карты. Также у компании большая сеть банкоматов — более 22 тысяч с учётом партнёрских, банк будет развивать и услугу снятия наличных на кассах супермаркетов.