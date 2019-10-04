Какие компании и ИП попали под пристальное внимание прокуратуры

Прокуратура по всей стране массово проверяет организации, которые проводят квесты для детей и взрослых. Такие проверки, регулярно проходят в крупных городах: Архангельске, Владимире, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде.

Рядовой исход: предпринимателей привлекают к административной ответственности за слишком страшный сценарий, за нарушение авторских прав, за содержание информации, запрещенной для несовершеннолетних. Стандартная практика, когда к игре, помеченной грифом «18+», допускают подростков.

Очень часто в квест-комнатах нарушены правила пожарной безопасности. Прокуроры обнаруживают отсутствие автоматической пожарной сигнализации и неработающие системы оповещения, недостаток эвакуационных выходов.

Информацию о выявленных нарушениях прокуратура направляет в управление Роспотребнадзора и МЧС. Предпринимателям объявляют предостережение и привлекают к ответственности по ч. 1 ст. 6.17 КоАП РФ. Для нелегалов еще идет штраф за деятельность без регистрации ИП или юрлица.

А нам тем временем вспоминаются корпоративные тренинги, на которых учат, как действовать в случае неожиданной проверки. И знаете, кажется, лучше в чулан со скелетом без пожарной сигнализации, чем с инспектором в форме. С другой стороны, если вы прошли вебинар Екатерины Клименко и знаете, как минимизировать риски ВПН, то бояться нечего, так как инспектор ни одного скелета в вашем шкафу не найдет.