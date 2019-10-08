Какую запись делать в книге продаж при восстановлении НДС

Суммы НДС по товарам, принятые к вычету, подлежат восстановлению в случае дальнейшего использования таких товаров для осуществления операций, не подлежащих налогообложению НДС.
Какие документы при восстановлении НДС регистрировать в книге продаж? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-07-09/73784 от 25.09.2019.
В общем порядке в книге продаж регистрируются счета-фактуры, на основании которых суммы НДС приняты к вычету.
При этом срок хранения счета-фактуры составляет 4 года.
Таким образом, в целых восстановления сумм НДС в книге продаж регистрируются счета-фактуры, на основании которых суммы НДС приняты к вычету, если в налоговом периоде, в котором товары были переданы или начинают использоваться налогоплательщиком для осуществления необлагаемых операций, не истек вышеуказанный срок их хранения.
В случае отсутствия данных счетов-фактур в связи с истечением установленного срока их хранения в книге продаж возможно зарегистрировать справку бухгалтера, в которой отражена сумма НДС, подлежащая восстановлению.
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