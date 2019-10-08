Когда включать в доходы разницу между вычетом и акцизом

Доходами для целей налога на прибыль признаются доходы в виде разницы между суммой налоговых вычетов из сумм акциза, начисленных при совершении операций, указанных в подпунктах 21, 23 — 33 пункта 1 статьи 182 НК РФ, и указанными суммами акциза.

Датой получения такого внереализационного дохода следует считать последнее число налогового периода, за который подается налогоплательщиком налоговая декларация по акцизам, в которой заявлена к вычету сумма акциза.

С 01.01.2020 пункт 4 статьи 271 НК дополняется подпунктом 13, в соответствии с которым датой получения соответствующего внереализационного дохода будет признаваться дата представления в налоговый орган налоговой декларации по акцизам.

Таким образом, с 01.01.2020 доходы, указанные в пункте 24 статьи 250 НК, следует признавать на дату представления в налоговый орган налоговой декларации по акцизам.

Следовательно, при представлении налогоплательщиком в январе 2020 года налоговой декларации по акцизам за декабрь 2019 года вышеуказанные доходы следует отражать в составе внереализационных доходов в январе 2020 года.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-14/72475 от 20.09.2019.