Греф скрывает сотрудника, который слил данные карт клиентов

Сбербанк объявил, что утечку информации о картах клиентов допустил сотрудник компании.

Его имя не называют, известно, что это руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений, ему 28 лет, он выпускник престижного ВУЗа. Предатель, как выразился Герман Греф, имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и был уверен, что его не поймают. Сотрудник банка преследовал корыстный интерес, хотел продать базу за деньги, объяснив свое желание вынужденными обстоятельствами. Служба безопасности проверяет эту информацию, хотя по словам главы Сбербанка, такой поступок ничего не сможет оправдать.

Доказательства совершенного преступления были собраны и задокументированы, сотрудник дал признательные показания. Ему светит уголовная ответственность.

Напомним, что об утечке информации стало известно 2 октября. Тогда СМИ предполагали, что на теневом рынке могут продавать данные 60 млн карт клиентов. По официальной информации в сеть утекли данные лишь 200 клиентов, которые держали кредитные карты. Им уже выпустили новые карты, за счетами установили дополнительный контроль и говорят, что средствам ничего не угрожает.