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Главбух должен получать доплату за выполнение работы своих подчиненных

Поручение главному бухгалтеру дополнительной работы по должности заместителя главного бухгалтера возможно только с его письменного согласия путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору и за дополнительную плату.

Об этом сообщает Роструд, отвечая на вопрос посетителя портала «Онлайнинспекция.рф».

Отмечается, что в данном случае идет речь о совмещении должностей (ч. 2 ст. 60.2 ТК).

В соответствии со ст. 151 ТК при совмещении должностей работнику производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной работы.

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