Людей уже штрафуют за курение на балконе

Жителю Ставропольского края выписали штраф за пожар, начавшийся из-за неосторожного курения на балконе, сообщил официальный представитель регионального управления МЧС Олег Дегтярев.

По словам Дегтярева, виновник инцидента установлен, на него составили административный протокол по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Это стало возможно после внесения поправок в Правила пожарной безопасности.

Это первый подобный штраф, отмечает РИА Новости.

Пожар на балконе произошел 3 октября, в первый день вступления в силу поправок. Мужчина должен выплатить штраф в размере четырех тысяч рублей.

Курить на балконе можно, если это не создает угрозу возникновения пожара, разъяснили ранее в МЧС. Однако если из-за неосторожного курения возникнет пожар, курильщика будут штрафовать.