Окончательная версия новости про отмену курения на балконе

Курить на балконе все-таки можно, но осторожно. Такие разъяснения дали в пресс-службе МЧС.

На прошлой неделе появилась информация, что новые противопожарные правила запрещают курение на балконах. Проанализировав документ, редакция Клерка такого запрета не нашла.

Однако СМИ упорно писали о том, что курить с 1 октября на балконах будет нельзя. Более того, пресс-служба МЧС в четверг эту информацию подтвердила.

В пятницу эта самая же пресс-служба МЧС дала прямо противоположную информацию:

«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — заявили в министерстве ТАСС.

Курить на балконе можно, если это не создает угрозу возникновения пожара, разъяснили в МЧС. В случае его возникновения из-за неосторожного курения, курильщик будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Ранее на виновника пожара могли подать гражданский иск в суд.

Следует иметь ввиду, что поправки в правила пожарной безопасности вступают в силу не 1 октября, а 3. Поскольку с даты публикации постановления Правительства должно пройти 10 дней, прежде чем нормативный акт вступит в силу.