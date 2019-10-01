Окончательная версия новости про отмену курения на балконе

Курить на балконе все-таки можно, но осторожно. Такие разъяснения дали в пресс-службе МЧС.
На прошлой неделе появилась информация, что новые противопожарные правила запрещают курение на балконах. Проанализировав документ, редакция Клерка такого запрета не нашла.
Вас всех зря запугали или обрадовали запретом курения на балконе
Однако СМИ упорно писали о том, что курить с 1 октября на балконах будет нельзя. Более того, пресс-служба МЧС в четверг эту информацию подтвердила.
В пятницу эта самая же пресс-служба МЧС дала прямо противоположную информацию:
«Постановление не запрещает курить на балконе, но необходимо помнить об ответственности перед законом, осторожности, своей безопасности и безопасности окружающих», — заявили в министерстве ТАСС.
Курить на балконе можно, если это не создает угрозу возникновения пожара, разъяснили в МЧС. В случае его возникновения из-за неосторожного курения, курильщик будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности. Ранее на виновника пожара могли подать гражданский иск в суд.
Следует иметь ввиду, что поправки в правила пожарной безопасности вступают в силу не 1 октября, а 3. Поскольку с даты публикации постановления Правительства должно пройти 10 дней, прежде чем нормативный акт вступит в силу.
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