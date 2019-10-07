Из-за отмены ЕНВД пересмотрят условия УСН и патента

Президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин направил первому вице-премьеру — министру финансов РФ Антону Силуанову письмо, в котором предложил существенно пересмотреть подходы к налогообложению и льготам для малого и среднего бизнеса.

Предложения подготовлены в связи с запланированной властями отменой с 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД). С документом ознакомился ТАСС.

«Опора России» считает, что отмена ЕНВД должна сопровождаться обязательным совершенствованием других режимов налогообложения, чтобы переход бизнеса на них был максимально комфортным.

В письме Силуанову Калинин выдвигает несколько инициатив. Во-первых, он предлагает расширить возможности применения альтернатив ЕНВД — упрощенной системы налогообложения (УСН) и патентной системы. В части УСН он считает необходимым «повысить действующий порог применения упрощенной системы налогообложения со 150 млн рублей в год до 300 млн рублей в год с сохранением действующих налоговых ставок». Сейчас предприниматели на УСН выбирают ставку — она составляет от 1% до 6% на доходы либо от 5% до 15% на прибыль (значение ставки устанавливают регионы).

Что касается патента, «Опора России» предлагает рассмотреть «возможность применения патентной системы налогообложения в отношении всех видов деятельности, предусмотренных для ЕНВД». В частности, Калинин пишет, что сейчас предприниматели не могут использовать патент при оказании рекламных услуг и для ведения розничной торговли с залом обслуживания от 50 до 150 кв. м. Также «Опора России» предлагает ввести вычет страховых взносов из суммы налога на патенте, как это предусмотрено ЕНВД.

Кроме того, представители бизнеса предлагают установить для УСН минимальный размер площади помещения, не облагаемого налогом на имущество от кадастровой стоимости, в размере не менее 500 кв. м.

Есть предложение у «Опоры России» и для более крупного бизнеса — двукратное увеличение порогов отнесения хозяйствующего субъекта к средним предприятиям в части годового размера дохода и численности работников" (с 2 млрд до 4 млрд рублей и с 250 до 500 человек). Это расширит список получателей льгот для среднего бизнеса.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил правительство сохранить ЕНВД, однако Антон Силуанов заявил, что вмененка отжила свой срок и продлевать её действие не будут.